İstanbul Bahçelievler'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, otomobiliyle karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.
İstanbul'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu!20.07.2019 04:19
- İstanbul'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu!
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