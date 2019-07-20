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İstanbul'da kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu!

20.07.2019 04:19

İstanbul Bahçelievler'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir sürücü, otomobiliyle karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.


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