İstanbul'da karar günü

10 milyon 560 bin 963 seçmen, büyükşehir belediye başkanını seçmek için bugün sandığa gidiyor. Başkan Erdoğan ve diğer siyasiler sandığa çağırdı. Tatildeki onbinler bir günlüğüne İstanbul'a aktı.
Yenilenen İstanbul seçimi için 31 bin 342 sandık kuruldu. 3 bin 748 hasta seçmenin ayağına ise sandık taşınacak.
167 bin 438 kişi ilk kez oy kullanacak. Sandıklarda 107 bin 271 müşahit olacak. 68 bin 17 kısıtlı oy kullanamayacak.
SEÇİM TATİLİ
Ege ve Akdeniz'in gözde tatil merkezleri dün adeta boşaldı. İstanbul'da oy vermek isteyenler, özel otomobilleri, otobüsler ve uçaklarla yola çıktı.
Türkiye'nin dörtbir yanında tarihin en büyük oy yolculuğu yaşandı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, otogarlar ve havaalanları dolup taştı.
TATİLE ARA VERİP SANDIĞA KOŞTULAR
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