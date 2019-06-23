İstanbul'da karar günü 23.06.2019 07:24

10 milyon 560 bin 963 seçmen, büyükşehir belediye başkanını seçmek için bugün sandığa gidiyor. Başkan Erdoğan ve diğer siyasiler sandığa çağırdı. Tatildeki onbinler bir günlüğüne İstanbul'a aktı.