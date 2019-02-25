İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Havalar ne zaman ısınacak? (Meteoroloji İstanbul hava durumu) 25.02.2019 13:58

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu açıklamasına göre, hafta sonunu kar altında geçiren İstanbul'da, 5 günlük tahminler duyurusunda kar yağışı görülmüyor. Peki, İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak?