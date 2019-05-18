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İstanbul'da Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

18.05.2019 17:33

İstanbul Esenyurt'ta İstanbul İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen İran uyruklu şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Jandarma ekipleri araca çarparak durdururken, çıkan çatışmada 2 şüpheli yaralandı.


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