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İstanbul'da iş çıkış saatine dikkat! Meteoroloji uyardı: Sel, su baskını, yıldırım...

10.07.2019 17:38

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur, şimşek, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.


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