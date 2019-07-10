"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur, şimşek, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.
İstanbul'da iş çıkış saatine dikkat! Meteoroloji uyardı: Sel, su baskını, yıldırım...10.07.2019 17:38
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