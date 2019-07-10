İstanbul'da iş çıkış saatine dikkat! Meteoroloji uyardı: Sel, su baskını, yıldırım... 10.07.2019 17:38

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur, şimşek, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor.