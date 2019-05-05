Vatandaşlar, ilk teravih namazını kılmak için Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca'nın da aralarında olduğu camilere akın etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da ilk teravih için Büyük Çamlıca Camisi'ne gelenler arasında yer aldı - Eyüp Sultan Camisi'nde kadınlar yağan yağmura rağmen avluda saf tuttu.
İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı!05.05.2019 22:44
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