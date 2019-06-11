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İstanbul'da ilginç olay! Paralar yola saçıldı!

11.06.2019 00:22

Beşiktaş'ta, seyir halindeki bir otomobilden yola düşen cüzdandan paralar saçıldı. Vatandaşlar ve taksiciler yola saçılan paraları topladı. Polise verilen paralar, cüzdandaki kredi kartı bilgilerinden ulaşılan sahibine teslim edildi.


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