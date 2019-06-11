Beşiktaş'ta, seyir halindeki bir otomobilden yola düşen cüzdandan paralar saçıldı. Vatandaşlar ve taksiciler yola saçılan paraları topladı. Polise verilen paralar, cüzdandaki kredi kartı bilgilerinden ulaşılan sahibine teslim edildi.
İstanbul'da ilginç olay! Paralar yola saçıldı!11.06.2019 00:22
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