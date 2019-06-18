İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu (Video) 18.06.2019 11:52

Tuzla'da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip ve havadan da polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona özel harekat polisleri de katıldı.





Helikopter destekli operasyonda 130 polis görev aldı. Uyuştucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için 10 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bazı kişiler gözaltına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de yer aldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.