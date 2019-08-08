İstanbul'da HAVAİST servis otobüsü devrildi: 1 ölü 8 yaralı 08.08.2019 09:36

Son dakika... Çatalca Yolu Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde HAVAİST servis otobüsü devrildi. 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Büyükçekmece Tepecik Mevkii'nde yolcuları taşıyan havalimanı otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan bir yolcu hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.