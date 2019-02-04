İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 4 Şubat 2019 hava durumu raporu 03 Şubat 2019, Pazar

Meteoroloji'den son dakika hava durumuna dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bugünlerde iç ve doğu kesimler ile Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Haftanın ilk günü olması itibariyle bir çok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Peki, 18 milyon ve öğrenci ve 1 öğretmen için ders zilinin çalacağı bugün İstanbul'da ve tüm yurtta hava nasıl olacak? İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...