İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 2 Şubat 2019 hava durumu raporu 01 Şubat 2019, Cuma

Hafta sonu planı yapan vatandaşlar için Meteoroloji'den son dakika hava durumuna dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde bazı illerimiz yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bir çok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı beklenirken İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. İşte il il tüm Türkiye'de hava durumu raporları ve detaylar...