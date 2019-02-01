İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? 01 Şubat 2019 hava durumu raporu 31 Ocak 2019, Perşembe

Haftanın son günündeki hava durumu ile ilgili son dakika tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Meteoroloji'nin sitesinde yer alan tahminlere göre ülke genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan sağanak yağış şehir genelinde mesai çıkışına denk gelmesi İstanbul trafik yoğunluğunu da arttırdı. Peki ama bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İşte 1 Şubat 2019 Cuma hava durumu tahminleri...