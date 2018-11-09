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İstanbul'da hareketli dakikalar... Tam 65 bin adet!

09 Kasım 2018, Cuma

TAHTAKALE’de helikopter destekli düzenlenen operasyonda piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilen 65 bin sahte ürün ele geçildi.


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