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İstanbul'da hareketli dakikalar AVM'ye giriş-çıkışlar kapatıldı

01.07.2019 12:47

İstanbul Maltepe'de 'de bir alışveriş merkezinde hareketlilik yaşanıyor. AVM'deki kafe içinde kız arkadaşıyla tartışan kişinin başına silah dayaması üzerine polis alarma geçti. AVM boşaltılırken özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Polisin, intihar etmek istediği belirtilen kişiyi ikna etme çalışmaları sürüyor.


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