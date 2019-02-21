İstanbul'da halk otobüsü dehşeti

İstanbul'da bir halk otobüsü tamirhaneye daldı, aracı devirdi, bir otomobile çarptı, lokantanın duvarın yıktı.
İstanbul'da halk otobüsü dehşeti21.02.2019 18:12
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