Haberler Web TV İstanbul'da halk otobüsü dehşeti

İstanbul'da halk otobüsü dehşeti

21.02.2019 18:12

İstanbul'da bir halk otobüsü tamirhaneye daldı, aracı devirdi, bir otomobile çarptı, lokantanın duvarın yıktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları