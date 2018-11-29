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İstanbul'da güpegündüz gasp! Tan 500 bin lira...

29 Kasım 2018, Perşembe

Pendik'te gözü dönmüş gaspçılar, bir kişinin bankadan çektiği 500 bin lirayı çalıştığı şirkete götürürken gasp etti. Gasp anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.


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