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İstanbul'da gözaltına alınan 2 BAE ajanı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

19.04.2019 17:27

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 2 istihbarat yetkilisinin İstanbul'da casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Casuslardan birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor. Gözaltına alınan 2 BAE vatandaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.


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