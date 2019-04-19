Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı 2 istihbarat yetkilisinin İstanbul'da casusluk iddiasıyla gözaltına alındı. Casuslardan birinin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı araştırılıyor. Gözaltına alınan 2 BAE vatandaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
İstanbul'da gözaltına alınan 2 BAE ajanı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.19.04.2019 17:27
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