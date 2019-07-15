İstanbul'da gergin anlar! Av tüfeğiyle beklediler 15.07.2019 15:03

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir binanın yıkımı esnasında gerginlik yaşandı. Bitişik olduğu için kendi binalarına zarar göreceğini düşünen bina sakinleri tabanca ve av tüfeğini alarak balkona çıktı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 30'uncu sokakta bulunan 4 katlı binanın bitişindeki binanın yıkımı esnasında yaşanan gerginlikte 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre 30'uncu sokak 24 ve 25 numaralarda birbirine bitişik halde bulunan iki binadan biri kentsel dönüşüm kapsamında müteahhit tarafından satın alınarak boşaltıldı.

Sabah saatlerinde boşaltılan binanın yıkımı için gelen ekiplerle bitişik binada oturmaya devam eden ev sahipleri arasında tartışma çıktı.

Binada oturan iki kişi balkona çıkarak yıkım yapan çalışanlara ruhsatsız pompalı tüfek ve kurusıkı tabanca doğrulttu.

Yıkım çalışmaları yapanlarla binada oturanlar arasında tartışma büyüdü.

Polis ruhsatsız silah ve tüfekle tehdit ettiği belirlenen kişileri gözaltına aldı.

Yıkım çalışmalarına ara verildi.