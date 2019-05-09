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İstanbul’da genç kadına evinde dehşeti yaşattılar

09.05.2019 14:52

İstanbul Pendik’te genç bir kadının evinin kapısını çalarak içeriye girdikten sonra önce darp sonra gasp eden şüphelilerden biri yakalandı. Şahısların binaya girdikten sonra koşarak çıkmaları ise kameraya yansıdı.


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