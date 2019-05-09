İstanbul’da genç kadına evinde dehşeti yaşattılar

İstanbul Pendik’te genç bir kadının evinin kapısını çalarak içeriye girdikten sonra önce darp sonra gasp eden şüphelilerden biri yakalandı. Şahısların binaya girdikten sonra koşarak çıkmaları ise kameraya yansıdı.
İstanbul’da genç kadına evinde dehşeti yaşattılar09.05.2019 14:52
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