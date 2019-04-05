İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayıldığı ilçeler? İstanbul'da tüm oyların sayıldığı ilçeler? 05.04.2019 13:19

AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul'un birçok ilçesinde geçersiz oylar tekrar sayılacak. Bazı ilçelerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen kullanılar oyların hepsi sayılacak. İşte yeniden sayım kararı alınan ilçeler...