AK Parti'nin itirazı üzerine İstanbul'un birçok ilçesinde geçersiz oylar tekrar sayılacak. Bazı ilçelerde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilen kullanılar oyların hepsi sayılacak. İşte yeniden sayım kararı alınan ilçeler...
İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayıldığı ilçeler? İstanbul'da tüm oyların sayıldığı ilçeler?05.04.2019 13:19
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