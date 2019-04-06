31 Mart Yerel Seçimleri sonrası İstanbul'da 14 ilçede yapılan itirazlar sonrası başlayan geçersiz oy sayımı tamamlandı. Oyların sayımıyla birlikte Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının ise kapandığı görülüyor.
İstanbul'da flaş gelişme! 14 ilçede oy sayımı tamamlandı06.04.2019 16:55
- Kırklareli'nde son sonuç belli oldu! Bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu kazandı
- Yönetmelik yürürlüğe girdi! Asansörlü binada oturanlar dikkat!
- Amasya'da cezaevi firarisini arkasında saf tutan polis fark etti
- Şanlıurfa'da esrarengiz olay! Boş arazide çok sayıda mühimmat bulundu
- Meslek lisesi öğrencilerine yönelik alan yerleştirme kılavuzu yayımlandı
- Vekillerin sandık görevi uzadı TBMM çalışma takvimi değişti
- Nöbetçi noter uygulaması başladı (VİDEO)
- Emine Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu: Naylon poşet kullanımı yüzde 70 oranında azaldı
- İstanbul'da flaş gelişme! 14 ilçede oy sayımı tamamlandı
- 2019 yeni sigara fiyatları kaç para oldu? Sigara zammı son dakika fiyat listesi sigara zam oranı
- Geçmişten bugüne Selen Görgüzel'in değişimi! Adeta bambaşka biri
- İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli uçak Ankara'ya gitmek üzere pistten havalandı (VİDEO)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.