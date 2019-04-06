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İstanbul'da flaş gelişme! 14 ilçede oy sayımı tamamlandı

06.04.2019 16:55

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası İstanbul'da 14 ilçede yapılan itirazlar sonrası başlayan geçersiz oy sayımı tamamlandı. Oyların sayımıyla birlikte Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının ise kapandığı görülüyor.


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