İstanbul'da flaş gelişme! 14 ilçede oy sayımı tamamlandı 06.04.2019 16:55

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası İstanbul'da 14 ilçede yapılan itirazlar sonrası başlayan geçersiz oy sayımı tamamlandı. Oyların sayımıyla birlikte Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının ise kapandığı görülüyor.