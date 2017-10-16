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İstanbul'da 'flakka' operasyonu

15 Ekim 2017, Pazar
Barcelona'dan İstanbul Avcılar'da bir şahsın evine gönderilen kargoda insanları yamyamlık derecesinde getiren uyuşturucu "flakka" bulundu.
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