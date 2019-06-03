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İstanbul'da fırın sahibine silahlı saldırı! Eski çalışan kurşun yağdırdı

03.06.2019 22:16

Kağıthane'de eski çalışanı olduğu öğrenilen bir kişi fırın sahibine silahlı saldırı düzenledi. Vücuduna 2 kurşunla ağır yaralanan fırın sahibi hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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