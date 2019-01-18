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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

18 Ocak 2019, Cuma

İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Mali Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlar sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


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