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İstanbul'da feci olay! Küçük çocuğun bacağına gidon saplandı (Video)

29.08.2019 13:46

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bisikletiyle gezdiği sırada düşen bir çocuğun, bacağına bisikletin gidonu saplandı. Acıyla yerde kıvranan çocuğun yardımına çevredekiler koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri bisikletin parçalarını kesti.


Kadıköy'de bisikletinden düşen çocuğun bacağına bisikletinin gidonu saplandı. Acı içinde yerde kıvranan çocuğun yardıma çevredekiler koşarken, ilk müdahalesi yapılan çocuk bacağına saplanan gidonla hastaneye kaldırıldı

Olay, saat 09.40 sıralarında İstanbul Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi, Feritbey Sokağında meydana geldi. 14 yaşındaki Feyyaz Melih H. Sokak üzerinde bisikletini sürerken dengesini kaybederek düştü.

GİDON BACAĞINA SAPLANDI
Bisikletin gidonu talihsiz çocuğun bacağına saplandı. Acı içinde yerde kıvranan çocuğu gören çevredekiler yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bisikletin parçalarını kesti.

HASTANEYE KALDIRILDI
Feyyaz Melih H. bacağındaki demir parçasıyla ambulansa konularak, hastaneye kaldırıldı.

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