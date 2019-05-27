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İstanbul'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk yanarak can verdi

27.05.2019 16:22

Son dakika haberine göre İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulansta, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı, küle dönen ambulansta bulunan 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.


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