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İstanbul'da feci kaza! Ünlü profesör Zeki Fındıkoğlu cipiyle yayaların arasına daldı

26.03.2019 10:49

İstanbul Üsküdar’da ünlü Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu cipini park ederken yanlışlıkla fren yerine gaza basınca kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Yayaları ezdikten sonra panikleyen sürücü, ardından park halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kamyona çarpan sürücünün art arda yaptığı kazalar, güvenlik kamerasına yansıdı.


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