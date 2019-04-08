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İstanbul'da feci kaza! Otomobil ile servis aracı çarpıştı yaralılar var

08.04.2019 09:02

İstanbul Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nda bir otomobil ile servis aracı çarpıştı. Kaza sonrası 4'ü ağır, 6 kişinin yaralandığı öğrenilirken trafikte uzun kuyruklar oluştu.


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