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İstanbul'da feci kaza! Kamyon altında can pazarı

20.04.2019 18:08

İstanbul Zeytinburnu'nda kamyonun çarptığı bisikletli kişi, sıkıştığı lastikler arasından itfaiye kurtarıldı.


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