İstanbul'da feci kaza! Kağıt gibi ezdi

İstanbul Eyüpsultan'da freni patlayan bir kamyonet, önce içinde öğrencilerin bulunduğu bir servis aracına ardından da park halindeki 8 araca çarparak durabildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kamyonetin servis minibüsüne çarparak, kaza yapması güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza, Karadeniz Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre freni tutmayan su yüklü kamyonet, önce önünde seyreden ve içinde öğrencilerin bulunduğu öğrenilen servis minibüsüne ardından da park halinde bulunan 8 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Öte yandan kaza anı caddede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde caddede hızla ilerleyen kamyonet servis aracına çarpıyor.
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