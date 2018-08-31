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İstanbul'da fabrika yangını

31 Ağustos 2018, Cuma

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir çorap fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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