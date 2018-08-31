İstanbul Başakşehir'de bulunan bir çorap fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul'da fabrika yangını31 Ağustos 2018, Cuma
- İstanbul'da fabrika yangını
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