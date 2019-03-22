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İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist yakalandı

22.03.2019 09:18

İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda eylem hazırlığında olan 2 PKK/KCK'lı terörist yakalandı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan 2 teröristin kırsaldan İstanbul'a geldikleri belirlendi.


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