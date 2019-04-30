İstanbul'da emekli polisler çatıştı! Ölü ve yaralı var 30.04.2019 13:45

İstanbul Küçükçekmece'de emekli polis oldukları öğrenilen 2 kişi çatıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışma sonrası bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Polis olay yerinde inceleme başlattı.

Olay Atakent Mahallesi 19 sokaktaki bir ticaret merkezi önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Emekli polis oldukları öğrenilen 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti diğeri yaralandı. Yaralı İlhan Varlık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tarık İlbey olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin incelemeleri devam ediyor.