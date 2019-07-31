İstanbul'da ele geçirildi! Tam 1 milyon lira değerinde! 31.07.2019 20:36

Gaziosmanpaşa'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında 3 ton civarında 1 milyon lira değerinde kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.