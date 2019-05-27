İstanbul'da ekmek bıçaklı dehşet! Sokak ortasında eşini... 27.05.2019 13:06

İstanbul Beşiktaş'ta gündüz saatlerinde boşanma aşamasında olduğu eşiyle kavga eden bir şahıs, kendilerini ayırmak isteyen çevredeki esnafa ekmek bıçağı ile tehditler savurdu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.