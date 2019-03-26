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İstanbul'da E-5'te zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı

26.03.2019 11:57

Son dakika haberine göre İstanbul Avcılar'da D-100 Karayolu Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası trafik durdu.


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