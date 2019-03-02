Haberler Web TV İstanbul'da E-5'i kapatan kaza: 4 kişi yaralandı

İstanbul'da E-5'i kapatan kaza: 4 kişi yaralandı

02.03.2019 09:36

İstanbul Esenyurt’ta sabah saatlerinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle E-5 karayolu Edirne istikametinde yan yol trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları