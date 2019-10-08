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İstanbul'da dün başlayan yağmur sonrası trafik yoğunluğu sürüyor

08.10.2019 19:26

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında trafik hiç azalmadı. Saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ye ulaşmıştı.


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