İstanbul'da dün başlayan yağmur sonrası trafik yoğunluğu sürüyor

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik yoğunluğu sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasında trafik hiç azalmadı. Saat 08.30 sıralarında yoğunluk yüzde 72'ye ulaşmıştı.
İstanbul'da dün başlayan yağmur sonrası trafik yoğunluğu sürüyor08.10.2019 19:26
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