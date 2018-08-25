Yol Durumu

İstanbul'da döner bıçaklı vahşet!

25 Ağustos 2018, Cumartesi

Sultanbeyli'de alacak verecek yüzünden tartışan iki kişiden biri dönerciden çaldığı döner bıçağıyla kolunu bilekten keserek kaçmaya başladı.

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