Sultanbeyli'de alacak verecek yüzünden tartışan iki kişiden biri dönerciden çaldığı döner bıçağıyla kolunu bilekten keserek kaçmaya başladı.
İstanbul'da döner bıçaklı vahşet!25 Ağustos 2018, Cumartesi
- İstanbul'da döner bıçaklı vahşet!
- Ayder Yaylası değişiyor! İşte yeni yüzüyle Ayder Yaylası...
- Rize'de denize giren kurbanlık dana Trabzon'da yüzerken bulundu
- Sarıyer'de halk otobüsü devrildi
- Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Reyes İstanbul'da
- Kastamonu'da orman yangını
- Doğalgaz faturanızı %30 düşürecek önlem
- Şile'den acı haber geldi
- Muğla'da tur otobüsü kaza yaptı
- Rus kadın Antalya'da dehşeti yaşadı! Gündüz vakti gasp
- Terör örgütüne ait mühimmat deposu böyle imha edildi
- TIME'dan Trump kapağı: Dipte!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.