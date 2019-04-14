İstanbul'da dolu sürprizi! Sokaklar beyaza büründü

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Sokaklar beyaza büründü. İstanbul'da gün boyu gök gürültülü sağanak yağış devam edecek.
İstanbul'da dolu sürprizi! Sokaklar beyaza büründü14.04.2019 11:59
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