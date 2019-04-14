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İstanbul'da dolu sürprizi! Sokaklar beyaza büründü

14.04.2019 11:59

İstanbul'da dolu yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Sokaklar beyaza büründü. İstanbul'da gün boyu gök gürültülü sağanak yağış devam edecek.


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