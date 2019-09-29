İstanbul'da derbi cinayeti! Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından üzücü olay 29.09.2019 13:29

Dün Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sonuçlanan derbi sonrası üzücü bir olay yaşandı. Zeytinburnu'nda bulunan bir mekanda maçı izleyen iki kişi arasında kavga çıktı. Taraflar çevredekiler tarafından ayrıldı. Ancak tartışan ikili bugün sabah saatlerinde bir kez daha bir araya gelirken, olay cinayetle sonuçlandı.

İstanbul'da Zeytinburnu'nda dün akşam oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini birlikte izleyen iki kişi arasında çıkan kavga, bugün birinin diğerini bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

Kavga dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını birlikte bir kafede izleyen L.T ile R.P henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafları çevredekiler ayırdı.

L.T., bugün saat 11.00 sıralarında R.P.'nin evinin önüne gitti. R.P'ye mesaj atıp aşağıya çağırdı. L.T. aşağıya inen R.P.'ye silahla 2 el ateş etti. Kurşunlar R.P'ye isabet etmezken, R.P. evden getirdiği bıçakla L.T.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan L.T. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

POLİSE TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan R.P. bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. L.T.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.