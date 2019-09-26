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İstanbul'da depreme okulda yakalanan öğrencilerin kaçış anı kamerada

26.09.2019 15:21

İstanbul'da saat 14:00'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Günlerdir yaşanan sarsıntıların en büyüğü olan bu deprem vatandaşa büyük panik yarattı. Depreme okulda yakalanan öğrencilerin kaçışma ve panik anları güvenlik kamerasında...


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