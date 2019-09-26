İstanbul'da depreme okulda yakalanan öğrencilerin kaçış anı kamerada

İstanbul'da saat 14:00'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Günlerdir yaşanan sarsıntıların en büyüğü olan bu deprem vatandaşa büyük panik yarattı. Depreme okulda yakalanan öğrencilerin kaçışma ve panik anları güvenlik kamerasında...
İstanbul'da depreme okulda yakalanan öğrencilerin kaçış anı kamerada26.09.2019 15:21
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