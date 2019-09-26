İstanbul'da depremden sonra köprülerde hasar yok! Provokatörlerin yalanı elinde patladı

İstanbul Silivri'de 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya provokatörleri tarafından “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatları koptu’ yalanı yayılmaya başlandı. Provokatörlerin yalanına ilk tepkiyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan göstermişti. Erdoğan, "Bu tür zamanlarda biliyorsunuz çok açıklama yapanlar olur. Sosyal medyada az önce bir kadın tweet atmış tweetinde köprüleri kullanmayın. Köprü halatları koptu. Böyle densizlik yapanlarda var. Böyle bir şey söz konusu değil. Allah'a hamd olsun" dedi. A Haber 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne gitti, canlı yayında gerçekleri gözler önüne serdi. Sosyal medya provokatörlerinin '15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün halatları koptu' yalanı ellerinde patladı.
İstanbul'da depremden sonra köprülerde hasar yok! Provokatörlerin yalanı elinde patladı26.09.2019 18:40
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