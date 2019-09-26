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İstanbul'da deprem! Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında

26.09.2019 15:40

Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrenciler toplu halde çıkıyor. İstanbul'da yaşanan deprem bir çok ilçede yaşandı. Sultanbeyli'de bir lisede deprem sırasında öğrencilerin toplu halde okuldan çıkma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası öğrenciler hızla okulu boşaltıyor ve bahçede toplanıyor.


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