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İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD Sakarya Hendek son dakika deprem şiddeti kaç? Kandilli Rasathanesi son depremler.

02.06.2019 18:56

Sakarya Hendek'te saat 16.08'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sakarya Hendek'te meydana gelen deprem İstanbul'da da hissedildi. Yurdun birçok kesiminde meydana gelen sarsıntıları anlık olarak yayımlayan Kandilli Rasathanesi, son depremler listesini yayımladı. Peki İstanbul'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde.


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