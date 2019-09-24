İstanbul'da deprem! İstanbul son dakika deprem şiddeti kaç

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul son dakika deprem şiddeti kaç Kandilli Rasathanesi son depremler listesi. İstanbu'da deprem meydana geldi. Merkez üssünün neresi olduğu henüz açıklanmadı. İstanbul'da deprem oldu. Vatandaşlar panik yaşadı. İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 11:01'de bir sarsıntı meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,7 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.
İstanbul'da deprem! İstanbul son dakika deprem şiddeti kaç24.09.2019 11:12
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