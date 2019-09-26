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İstanbul'da deprem! Deprem anı kameralara böyle yansıdı! - VİDEO

26.09.2019 14:30

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkezi olarak Büyükçekmece ve Marmara Ereğlisi olarak açıklandı. Deprem anı kameralara böyle yansıdı.


Depremin Siliviri açıklarında 5.7 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. İstanbul'da öğle saatlerinde büyük bir deprem meydana geldi.

Deprem büyük bir panik yaratırken iletişim ağları da depremden zarar gördü. Deprem sonrası telefonlar çekmemeye başladı. İstanbul depremi sonrası telefonlar çekmemeye başladı.

Depremin merkezi olarak Büyükçekmece ve Marmara Ereğlisi olarak açıklandı.

İstanbul'da yaşayanlar depremin etkisiyle sokağa döküldü. Deprem anı kameralara yansıdı.

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