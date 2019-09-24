İstanbul'da deprem! 4.7’lik İstanbul depremi korkuttu…

Son dakika haberine göre, Saat 11:01'de İstanbul'da Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin merkezinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve büyüklüğünün 4.7 olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 9,8 km derinliğinde olduğu bildirildi.
Deprem, İstanbul'un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıklarken AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 derinliğini ise 5.36 kilometre olarak açıkladı.
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