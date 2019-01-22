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İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! İstek şarkı çatışması kanlı bitti

22 Ocak 2019, Salı

Ataköy'deki istek şarkı çatışmasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.  Bir barda eğlenen iş adamı ve iki arkadaşı,  "Şarhos" şarkısını istedi. Olumsuz yanıt alan 3 kişi önce şarkıcı sonra bar sahibi ile tartıştı.  Ayrıldıkları bara bir süre sonra gelen iş adamı ve arkadaşı, bar sahibi ile çatıştı. 3 kişi yakın mesafeden birbirlerine kurşun yağdırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan çatışmada bar sahibi  isabet eden 7 kurşunla hayatını kaybetti, iş adamı da göğsünden yaralandı.  İş adamı ve yanındaki arkadaşı tutuklandı.


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