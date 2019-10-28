İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Aracı ile önünü kestiği üniversite öğrencisinin aracının camını tekmeledi

İstanbul'da kimliği belirsiz bir sürücü, otomobiliyle okula gitmek için yola çıkan üniversite öğrencisi Halit Köprülü'ye (26) trafikte dehşeti yaşattı. Kimliği belirsiz sürücü önce aracı ile üniversite öğrencisinin aracının önünü keserek, aracının camını tekmeledi. Daha sonra ise paniğe kapılarak kaçan gencin arabasına çok sayıda çarparak maddi hasar verdi.
İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Aracı ile önünü kestiği üniversite öğrencisinin aracının camını tekmeledi28.10.2019 00:26
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